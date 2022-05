28 maggio 2022

(AVN) Venezia, 28 maggio 2022

“È una grande notizia per l’Associazione La Miglior Vita Possibile, ma soprattutto è una meravigliosa notizia per i bambini e le loro famiglie, che potranno contare sul sostegno necessario in una fase della vita così difficile e sofferta. Il Veneto si conferma come la patria della solidarietà e le istituzioni regionali non smettono mai di fare il possibile e l’impossibile per non lasciare indietro nessuno, facendo squadra ovunque possibile, come nel caso della collaborazione con questa benemerita Associazione”.

Con queste parole il Presidente della Regione Veneto accoglie l’approvazione in sede CRITE (Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia) della proposta di progetto per il nuovo Hospice Pediatrico di Padova, adottando una soluzione che utilizza un immobile sito in Via Falloppio n. 17, di proprietà della Azienda Ospedaliera.

“La Regione e l’Azienda Ospedaliera di Padova – aggiunge il Governatore- si sono impegnate a fondo per garantire quella che è una vera svolta per la sanità padovana, eccellente sul piano tecnico scientifico, e ora all’avanguardia anche per l’attenzione umana a bimbi e famiglie duramente colpiti dalla malattia dei piccoli pazienti. Ringrazio l’Azienda Ospedaliera per aver deciso di concedere una struttura più ampia e funzionale all’associazione ‘la miglior vita possibile’ e ringrazio l’associazione stessa, il presidente Zaccaria e tutto lo staff, per l’impegno quotidiano e prezioso in favore dei nostri piccoli veneti. Abbiamo fatto squadra e abbiamo vinto”.