Oggi a Matera si festeggia 76 anni dell’insurrezione della città contro il nazismo

De Ruggieri ha poi letto il toccante ricordo di Giambattista Bronzino, celebre antropologo, amico di scuola di uno dei caduti del 21 settembre, Michelino Frangione, che ha perso la vita per mano nazista a soli 18 anni: “Ho letto questa pagina perché Matera deve coltivare sempre il seme della dignità che nella giornata del 21 settembre tanti suoi concittadini hanno piantato e reso evidente a tutto il Paese”. La giornata di commemorazione è iniziata alle 9 con la deposizione delle corone di alloro nei luoghi dell’eccidio: al Cippo di Via Lucana, nell’ex sede della società elettrica e in Via Cappelluti, nei pressi della Camera di Commercio. Dopo la celebrazione della Santa Messa, officiata nella Chiesa di San Francesco d’Asssi dall’Arcivescovo di Matera-Irsina, Antonio Giuseppe Caiazzo, il corteo, composto dalle autorità civili e militari e dai labari delle associazioni combattentistiche e d’arma, è affluito in Piazza Vittorio Veneto per la cerimonia commemorativa. La deposizione di una corona al Monumento ai Caduti per onorare le vittime di tutte le guerre, è stata incorniciata dai due passaggi della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori che ha sorvolato i cieli della città. A seguire i discorsi pronunciati dal Presidente dell’Anpi di Matera, Angelo Tataranno, dal Presidente della Provincia, Piero Marrese e dal Sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri. Le celebrazioni per il 21 settembre si concluderanno questa sera, alle ore 21, nell’Auditorium Gervasio, con il concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare, diretta dal Maestro Patrizio Esposito.