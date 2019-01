Offese su Instagram alla cantante Annalisa Minetti: “Sei cieca, non avresti dovuto fare un altro figlio”

Insulti gratuiti sotto una foto postata dalla cantante

Una semplice foto di una mamma, non vedente, con sua figlia ha scatenato una raffica di insulti gratuiti da parte degli haters. La mamma in questione è la cantante Annalisa Minetti, che aveva postato la foto su Instagram per festeggiare un esame universitario andato bene. L’accusa è quella di aver messo al mondo una seconda creatura anche se non può vederla. A denunciare la vicenda, lo scrittore e attivista Iacopo Melio.

In mezzo a tanti commenti di congratulazione per l’esame, ne sono spuntati alcuni come «Certo cieca… non avrei messo al mondo un secondo figlio. E certo non vorrei far cose oltre la normalità solo per apparire normale. È una persona piena di sé», scrive un utente. E un altro: «Io non avrei messo al mondo degli figli che non potrei mai vedere… credo che avrà una stregua di persone che l’aiutano…». «Lei può – la replica a quest’ultimo commento – molti comuni mortali certo non hanno le sue possibilità…».

La Minetti, colpita da retinite pigmentosa, ha replicato a questi ‘ignoranti’ con un altro post su Instagram: «Da anni sono abituata a sentirmi dire di non vivere e di tutta risposta io vivo e vivrò sempre di più», ha scritto. «Volevo rassicurare tutti sul fatto che io stia bene, che le parole di queste persone ignoranti e infelici non mi toccano. Da anni sono abituata a sentirmi dire di non vivere e di tutta risposta io vivo e vivrò sempre di più. Cresco i miei figli come donna realizzata nella vita e nel lavoro; non sacrificando mai un dentino, una recita, una prima pappa nonostante questo mi costi fatica e a volta piango da sola di notte chiusa in bagno per la stanchezza».