Nuovo servizio per celiaci, prodotti senza glutine anche in farmacia

Non sarà più necessario compilare alcuna procedura cartacea per ottenere i rimborsi.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha introdotto un nuovo servizio a favore delle persone affette da celiachia, che potranno ora ritirare i prodotti senza glutine con la propria tessera sanitaria magnetica presso i punti vendita della grande distribuzione, i negozi specializzati e le farmacie aderenti all’iniziativa.

Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute, informando che l’Amministrazione regionale ha attivato all’interno del fascicolo sanitario elettronico (Fse) – contenitore digitale della piattaforma di servizi Sesamo, attraverso il quale ogni cittadino può accedere a dati e informazioni relativi alla propria storia clinica – una nuova sezione specificatamente dedicata al budget di spesa di prodotti privi di glutine.

Non sarà più necessario compilare alcuna procedura cartacea per ottenere i rimborsi e, accedendo al proprio fascicolo sanitario online, si potrà monitorare lo stanziamento erogato dalla Regione, controllare in tempo reale le spese effettuate, conoscere l’entità del budget residuo e i dettagli dell’acquisto.

Si ricorda che i cittadini possono accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico effettuando l’iscrizione alla piattaforma Sesamo (https://sesamo.sanita.fvg.it/sesamo/) attraverso la Carta regionale dei servizi o lo Spid, il sistema pubblico di identità digitale.