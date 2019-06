Nuovo questore a Napoli: “Serve un programma”

Il nuovo questore di Napoli Alessandro Giuliano ha parlato del suo incarico e come realizzarlo.

Alessandro Giuliano, il nuovo questore di Napoli, ha sottolineato i punti fondamentali per far ripartire la città partenopea, durante il suo incontro con la stampa.

“C’è in programma di tenere conto delle istanze delle persone, di intercettare il disagio. Il fatto che a volte ci sia una forbice tra numero di reati e la sicurezza percepita è una cosa di cui ci dobbiamo farci carico, non possiamo solo rispondere che i reati sono diminuiti”.

Poi arriva la domanda chiave: “Ma Napoli è pronta per una svolta?”. E il questore ha risposto: “Sono convinto di sì. Dire che Napoli è una città meravigliosa, come ho detto, non serve a nascondere i problemi sono convinto che la stragrande maggioranza di questa città sia composta da persone perbene”.