Nuovo ponte di Genova, trasporti eccezionali 7,8 e 9 gennaio: modifiche al traffico

Riprendono a pieno regime i lavori per la costruzione del nuovo ponte dopo le feste natalizie. Nella settimana in corso sono due i trasporti eccezionali previsti, necessari per far arrivare in cantiere altre parti del viadotto, con conseguenze sulla viabilità tra Sampierdarena e Cornigliano.

In totale verranno trasportati 8 conci, 7 provenienti dalla banchina Ansaldo e uno proveniente dallo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente. Viaggeranno, come già accaduto, a bordo di mezzi di grandi dimensioni e lo spostamento comporterà modifiche al traffico martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio a partire dalle 22.

Il percorso seguito dai conci diretti al Campasso sarà: via della Superba, via Tea Benedetti, ponte Pieragostini, via Pieragostini, via Avio, piazza Vittorio Veneto, piazza Montano, via Paolo Reti, via Fillak. È stato quindi istituito il divieto di sosta su via Reti e via Fillak dalle 19.00 di martedì 7 gennaio fino alla mattina dell’8 gennaio e dalle 19.00 di giovedì 9 gennaio fino alla mattina del 10 gennaio.

Il concio che verrà trasporto in cantiere l’8 gennaio è diretto al cantiere di levante e segue il percorso via Soliman, via Puccini, via Albareto, via Siffredi, Guido Rossa, lungomare Canepa, Elicoidale, via Albertazzi, via Milano, via Cantore, piazza Montano, via Reti e via Fillak. Il trasporto sarà accompagnato da veicoli di scorta tecnica e pattuglie della polizia municipale.

In occasione dei trasporti eccezionali, anche i bus cambiano il loro percorso. Nelle notti di martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio le linee bus 1, 9, 618, 663, N1 e N2, indicativamente dalle 22.00 alle 2.00, subiranno modifiche di percorso che saranno gestite in tempo reale dal personale graduato di Amt presente sul posto.“