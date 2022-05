Nella Settimana dei Cimiteri Storici Europei, che il 30 – 31 maggio e tra il 6 e l’8 giugno offre una serie di eventi culturali, concerti e visite guidate nel cimitero di Staglieno, è stato inaugurato il nuovo info-point: uno sportello di informazione turistico/culturale a disposizione dei visitatori, italiani e stranieri, che sempre più numerosi visitano il cimitero monumentale genovese.

Situato all’ingresso del cimitero, questo spazio di proprietà del Comune è stato recentemente ristrutturato, arredato e allestito. Al suo interno sono disponibili un touch screen, con la narrazione della storia e delle opere d’arte che si trovano nel sito, numerosi depliant in varie lingue e piantine del cimitero, utilissime per orientarsi in questo enorme museo a cielo aperto.

L’info-point, fortemente voluto dal Comune di Genova per implementare la vocazione turistico/culturale del cimitero monumentale di Staglieno, è stato realizzato in collaborazione con l’associazione GenovaFa, vincitrice di Staglieno si a[ni]ma, un progetto inclusivo che vuole valorizzare e mettere in relazione le realtà formative, educative, culturali, turistiche e produttive del territorio.

Staglieno si a[ni]ma, finanziato da Compagna di San Paolo, si inserisce nel bando I luoghi della Cultura, in partnership con il Dipartimento Cultura e Design dell’Università di Genova e con la SABAP-Soprintendenza Genova-La Spezia.