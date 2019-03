Nuovo concorso per insegnanti

Questa mattina è stato presentato “Futura”, l’evento itinerante organizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dedicato alla realtà della scuola digitale. Per la prima tappa terrà luogo a Genova, tra il 4 e il 6 del mese di aprile. Durante queste tre giornate saranno presentati diversi concetti tra cui la connessione tra il digitale e le discipline ed altre tematiche come lo sport, l’arte, la musica, ecc.

La scelta di far partire il tour da Genova non è frutto del caso, il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha dichiarato «Questa città ha vissuto la tragedia del ponte Morandi e ha dimostrato di essere capace di reagire in maniera forte e determinata. La scuola non è stata coinvolta in tutti i problemi che sono stati determinati dalla caduta, perché sin dal primo giorno sono è stata attivata una task force per evitare lo sradicamento dalle proprie scuole degli studenti coinvolti».

L’evento conterà 113 laboratori di formazione e aggiornamento, guidati da esperti italiani ed internazionali, destinati a più di 3500 docenti, dirigenti scolastici e personale amministrativo. Inoltre vi saranno 110 laboratori dedicati a circa 4000 studenti della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo. Del Secondo Ciclo verranno coinvolti 800 ragazzi in diverse gare e competizioni focalizzate sull’innovazione.