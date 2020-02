Nuovo bando della Regione per finanziare interventi immediati

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e trasporti, ha varato un nuovo programma di finanziamento per la realizzazione di opere di interesse locale di competenza delle Amministrazioni comunali di importo fino a 200 mila euro.

“Si tratta – spiega l’assessore – di contributi in conto capitale destinati ai Comuni per realizzare opere con caratteristiche di immediata cantierabilità. Una forma di finanziamento che ha riscosso un notevole successo, tanto che nell’ultimo decennio la Regione ha finanziato in questo modo oltre mille interventi, dei quali molte amministrazioni non sarebbero state in grado di farsi carico per i problemi di bilancio determinati dai tagli di trasferimenti statali”.

“Queste risorse, da utilizzare in modo snello ed efficace per interventi di manutenzione e messa in sicurezza anche urgenti e di rilievo – sottolinea l’assessore –, rappresentano, inoltre, un utile strumento per fronteggiare la situazione tutt’altro che rosea che si sta protraendo per i settori delle costruzioni, dell’edilizia e delle opere pubbliche, creando opportunità di lavoro per il sistema delle imprese e benefici in termini economici e occupazionali”.

Possono presentare domanda di finanziamento (una sola per ciascun soggetto e utilizzando l’apposito modello predisposto dagli uffici regionali) i Comuni e le Unioni di Comuni, per la realizzazione di opere rientranti nella seguente tipologie di interventi ammissibili: adeguamento, riabilitazione o rinnovo di spazi pubblici urbani; realizzazione o ristrutturazione di infrastrutture ed impianti relativi alla rete viaria e di illuminazione; costruzione, riabilitazione o rinnovo di impianti sportivi; abbattimento barriere architettoniche; costruzione, riabilitazione o rinnovo di edifici scolastici; prevenzione del rischio sismico; piste ciclabili.

L’istanza andrà inoltrata entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR del provvedimento, prevista nei prossimi giorni, mediante posta elettronica certificata.