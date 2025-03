Nuovi Spari ad Aprilia, Cresce sensibilmente la Tensione nelle Strade apriliesi ………

Aprilia, Italia – I Carabinieri sono intervenuti in seguito a segnalazioni di spari nella zona di Via Lussemburgo, a seguito di chiamate da parte di cittadini preoccupati. Questo è l’ultimo episodio di un’ondata di criminalità in escalation che sta causando una crescente inquietudine in città.

Nella serata di mercoledì 12 marzo, i residenti hanno segnalato di aver udito colpi di arma da fuoco nella zona di Via Lussemburgo. Questa località si trova nel quartiere Toscanini, non lontano da Via Belgio, dove solo dieci giorni prima, l’ingresso di un edificio era stato colpito da 13 proiettili.

Rispondendo alle segnalazioni, i Carabinieri sono giunti sul posto e hanno recuperato diversi bossoli.

Questo incidente fa parte di un modello più ampio di crescente attività criminale. Venerdì 7 marzo, una bomba contenente mezzo chilo di polvere nera è stata scoperta in Via Aldo Moro, una strada principale di Aprilia. Le autorità hanno affermato che il dispositivo avrebbe potuto essere letale se fatto detonare.

Precedentemente, nella serata del 4 marzo, dei colpi di arma da fuoco avevano preso di mira l’auto privata di un carabiniere fuori servizio in Via Lazio. L’ufficiale e un collega erano all’interno del veicolo e hanno riportato ferite lievi. L’escalation è iniziata nella notte del 2 marzo, con la sparatoria in Via Belgio dove la polizia ha trovato nove bossoli e 13 fori di proiettile sulla facciata di un edificio.

Il quartiere Toscanini era già al centro di maggiori pattugliamenti da parte dei Carabinieri a seguito di una riunione in Prefettura. I Carabinieri stanno attualmente conducendo un’indagine, mantenendo la massima riservatezza.