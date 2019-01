Nuova ordinanza della Raggi: Stop ai centurioni a Roma centro fino alla fine di marzo

Ordinanza anti-degrado del Campidoglio prevede l’allontanamento dei centurioni dal centro storico e dal perimetro del sito Unesco fino al 31 marzo 2019

Lo stop ai centurioni romani in centro arriva dal Campidoglio nella nuova ordinanza anti-degrado. La norma sancisce “il divieto di qualsiasi attività che preveda la disponibilità ad essere ritratto come soggetto in abbigliamento storico (ad esempio come centurioni) in fotografie e/o filmati, anche senza richiesta di corrispettivo in denaro”.

Il provvedimento riguarda il Colosseo e tutto il centro storico, in particolare il perimetro riconosciuto come sito Unesco, fino al 31 marzo 2019. Era già stato tutto annunciato nel nuovo regolamento di sicurezza urbana, approvato lo scorso novembre e ora sarà messo in pratica.