Nuova frana in corso Perrone, strada chiusa

Ancora una frana in corso Perrone che torna chiusa al traffico.

Le ultime piogge hanno causato un nuovo imponente smottamento che ha interessato il tratto immediatamente successivo all’ingresso merci di Ansaldo Energia.

La massa di terra staccatasi dal versante sotto Coronata ha costretto già dalla tarda serata di venerdì 24 gennaio alla chiusura del tratto stradale.

Dopo quasi due mesi dal nubifragio che aveva creato grossi disagi nella zona di Fegino ecco ritornare il problema su un fronte che aveva già costretto nelle scorse settimane a chiusure periodiche della strada che collega la zona di Fegino con quella di Campi.

Sul posto sono in corso sopralluoghi da parte dei tecnici per capire come e quando intervenire per riaprire, almeno parzialmente, la strada.

Nel fine settimana i fornitori non raggiungono il parcheggio di Ansaldo, ma il problema si porrà lunedì mattina e solo allora si deciderà se consentire il transito almeno parziale.“