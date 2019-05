Nuova accusa di bancarotta per i genitori di Renzi

I genitori di Matteo Renzi Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono stati indagati dalla procura di Firenze per un’altra accusa di bancarotta fraudolenta.

Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell’ex premier Matteo Renzi ed ex segretario del Pd, sono accusati un’altra volta di bancarotta fraudolenta.

Questa volta si tratta del fallimento della cooperativa Marmodiv. Secondo gli inquirenti, i coniugi risulterebbero essere gli amministratori di fatto.

Insieme a loro è indagato anche l’imprenditore Mariano Massone. I tre erano già finiti al centro di un’altra inchiesta, quella per bancarotta fraudolenta e false fatture relative alle cooperative Delivery service Italia ed Europe Service.

Si allunga dunque la lista delle inchieste in cui sono implicati i tre.

Secondo il Tribunale del Riesame, il fatto che i Renzi risultino essere di fatto amministratori della coop è dimostrato dal fatto che ci siano alcuni messagi: “il cui tenore appare arduo ritenere compatibile” con la tesi che ha presentato la difesa.

In una mail inviata da Tiziano Renzi nel maggio 2015 si legge che: “Contemporaneamente creiamo una nuova cooperativa e la mettiamo pronta… quando abbiamo preso in mano i lavoratori e abbiamo capito facciamo il blitz cambiamo il presidente e chiudiamo Marmodiv per mancanza di lavoro che nel frattempo dall’oggi al domani lo dirottiamo alla nuova. Ditemi se come strategia può andare”.