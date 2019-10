Nuoto: Quadarella ricevuta in Campidoglio

La nuotatrice Simona Quadarella è stata ricevuta in Campidoglio per celebrare i suoi successi internazionali.

Simona Quadarellla, campionessa mondiale dei 1500 stile libero è stata invitata in Campidoglio per celebrare i suoi successi internazionali.

Ha solo 21 anni e tra poco parteciperà alle olimpiadi. Compete da quando ha 8 anni e chi sa quante vittorie ha ancora in serbo.

Insieme a lei, in aula Giulio Cesare, erano presenti anche degli studenti liceali. “Questo sarà forse l’anno più importante della mia carriera con le Olimpiadi di Tokyo 2020 spero di potervi regalare ancora grandi emozioni come ho fatto finora. Vedere i ragazzi e la mia famiglia tutta qui mi emoziona, sono una ragazza come voi che viene da una famiglia semplice e da una scuola e una famiglia normale”, ha dichiarato la giovane nuotatrice.

La prima cittadina Virginia Raggi ha dichiarato: “Oggi celebriamo una campionessa romana che viene dalla periferia, da una nostra borgata, che è qui a rappresentare non solo Roma, ma anche l’Italia con i suoi grandissimi successi. Una ragazza che in pochi anni è cresciuta ed è diventata una grande campionessa, che ci insegna come forza di volontà e determinazione siano fondamentali nella vita”.