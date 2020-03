Nuoro, assistenza per controllo sanitario

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati nel pomeriggio del 23 marzo in interventi di assistenza ad un medico cardiologo per potergli consentire di effettuare in sicurezza alcuni accertamenti sanitari legati all’emergenza COVID – 19.

Il medico, dopo aver indossato i dispositivi di protezione necessari, ha potuto effettuare i controlli sanitari ad una signora anziana residente in una zona periferica del capoluogo.