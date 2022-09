Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione – II trimestre 2022

L’Istat, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Inps, l’Inail e l’Anpal pubblicano oggi, sui rispettivi siti web, la Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione relativa secondo trimestre 2022. In questo comunicato vengono utilizzate, come di consueto, diverse fonti di dati e sono forniti anche indicatori armonizzati e rielaborati (cfr. nota metodologica).

Alla Nota sono allegati, in formato excel, le serie storiche dei seguenti dati:

Nel secondo trimestre 2022 l’input di lavoro, misurato in Ula (Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno), è aumentato in termini congiunturali (+1,2% rispetto al primo trimestre 2022) e su base annua (+4,9% rispetto al secondo trimestre 2021); la stessa dinamica si rileva per il Pil, in crescita rispettivamente di +1,1% e +4,7%. L’occupazione, a sua volta, aumenta rispetto sia al trimestre precedente sia al secondo trimestre 2021.