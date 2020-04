Nota spese aziendale: come funziona la digitalizzazione e quali sono i vantaggi

Quando un’azienda è strutturata ed ha diversi dipendenti che vi lavorano, può essere necessaria la gestione delle note spese, ovvero dei rimborsi ai dipendenti di spese sostenute per l’azienda. I tempi e la tipologia di spese dipendono dagli accordi presi ante fra le parti, in ogni caso si tratta di una voce che va gestita con una modalità precisa secondo quanto richiesto dall’Agenzia delle entrate. Il rimborso delle spese, infatti, non è semplicemente un accredito, ma è un qualcosa che va giustificato fiscalmente.

Fino a qualche tempo fa per poter richiedere il rimborso spese era necessaria la compilazione di documenti cartacei, nonché la conservazione e la presentazione di fatture, scontrini e ricevute fiscali. Date le dimensioni di questi non di rado venivano smarriti, con ovvie complicazioni poi per il rimborso. La compilazione stessa della modulistica, sebbene di fatto semplice, è piuttosto lunga senza contare che l’errore di distrazione o di calcolo è all’ordine del giorno.

Alla luce di tali problematiche legate alle note spese si è reso necessario trovare soluzioni alternative dal momento che gli strumenti tecnologici oggi ci sono. Ecco perché nasce la digitalizzazione delle note spese, una funzionalità a cui, una volta provata, nessuna azienda è disposta più a rinunciare.

Conto corrente Qonto per rispondere ai bisogni delle imprese

Un conto corrente online come Qonto, pensato e strutturato per venire incontro alle esigenze delle imprese, non poteva non consentire la digitalizzazione dei giustificativi spesa. Con Qonto, come si evince dalla presentazione del prodotto qui https://qonto.eu/it/sme/nota-spese-aziendale/, è possibile dare ai propri dipendenti l’autonomia di presentare le note spese molto semplicemente con l’app da smartphone, risparmiando così tempo.

Dopo aver effettuato una spesa con carta Qonto, è sufficiente una fotografia caricata sull’applicazione stessa consente in pochi secondi di presentare il giustificativo spese senza preoccuparsi di perdere le ricevute cartacee e consentendo a chi di dovere, come il titolare o l’ufficio amministrativo, di avere sempre una panoramica delle spese aziendali effettuate, anche, volendo, voce per voce in base alla categoria.

Per controllare le spese per l’azienda fatte da parte dei collaboratori, è infatti possibile fornire agli stessi una carta di debito nominativa collegata al conto corrente aziendale. Con Qonto, infatti, è possibile richiedere più carte (fino a 5 per ogni collaboratore), oltre che accessi multipli all’applicazione per la gestione del conto corrente.

Come funziona nel dettaglio la digitalizzazione delle note spese

Il procedimento di digitalizzazione, o dematerializzazione, dei giustificativi spese è facile e rapido. Una volta effettuato un pagamento per l’azienda, infatti, il dipendente dovrà solo acquisire il documento informatico facendo una fotografia con lo smartphone oppure con il tablet. Chiaramente la foto deve essere ben fatta in modo tale che la ricevuta o lo scontrino siano ben leggibili e chiari.

L’acquisizione deve essere fatta con l’applicazione stessa, sempre tramite app si possono compilare in modo rapido le voci richieste dal modulo, inserendo le credenziali personali, aggiungendo eventuali note. Una conferma chiude il procedimento che il dipendente deve effettuare.

Per ogni spesa effettuata con carte Qonto, oltre ad essere queste auto-categorizzate in modo automatico, è possibile indicare la percentuale di IVA relativa, in modo da facilitare moltissimo il computo del commercialista per il calcolo in sede di dichiarazione per il versamento IVA.

A questo punto il testimone passa al comparto aziendale amministrativo, il quale provvederà a gestire le note spese dei dipendenti, verificando la correttezza dei dati ed emettendo una nota di pagamento a favore degli stessi secondo le tempistiche previste.