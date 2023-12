Nordcorea, l’ordine di Kim: “Accelerare i preparativi di guerra”

(Adnkronos) –

"Accelerare i preparativi di guerra". Sarebbe questo l'ordine impartito dal leader nordcoreano Kim Jong Un, con il pensiero sempre rivolto al programma nucleare. Kim "ha definito" ieri "i compiti dell'Esercito popolare e dell'industria delle munizioni, delle armi nucleari e della difesa civile per accelerare ulteriormente i preparativi di guerra" durante una riunione del Partito dei Lavoratori, secondo quanto riportato dall'agenzia nordcoreana Kcna. Per Kim, "la situazione politica e militare" nella penisola è diventata "grave" a causa delle "mosse" degli Stati Uniti e delle "loro forze vassalle" contro la Corea del Nord che "non hanno precedenti nella storia". Solo giovedì scorso, dopo il lancio avvenuto il 18 dicembre di un altro missile balistico intercontinentale, Kim minacciava un attacco nucleare in caso di "provocazioni" con "armi atomiche". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)