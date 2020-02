Nonostante il vento ad Ascoli e Fermo le temperature sono quasi estive.

L a temperatura nelle Marche è decisamente più alta della media stagionale

A rilevarlo sono le centraline del Centro Funzionale Multirischi della Regione che per la giornata odierna, martedì 11 febbraio, segnalano anche 19 gradi ad Ancona, Macerata, Osimo e San Benedetto del Tronto. A Jesi 18, a Pesaro 17. Ma fa caldo da nord a sud del territorio marchigiano e anche sulle vette dell’Appennino il termometro si è assestato tra i 4 e i 6 gradi.

Per la giornata di domani ancora temperature sopra la media stagionale, anche se non supereranno i 18 gradi previsti ad Ascoli. Sul fronte delle previsioni meteo non si registrano particolari criticità e assenza di fenomeni per tutta la settimana: venti in attenuazione, mare da mosso a poco mosso.