Non si ferma all’alt e investe agente

Un cittadino belga è stato fermato e denunciato ieri pomeriggio dalla polizia locale perché a bordo di una Porsche Cayenne non si è fermato all’alt e ha investito uno degli agenti. L’uomo è arrivato a bordo del suv ieri pomeriggio all’incrocio tra piazza Dante e via Fieschi, in direzione di via XX Settembre. L’agente della Locale ha spiegato al belga che non poteva transitare in quella direzione perché era in atto la chiusura al traffico per le cerimonie relative alla Scoperta dell’America. Il guidatore ha proceduto comunque fino a immettersi nel tratto di via Fieschi interdetto al traffico. Raggiunto dall’agente che gli ha intimato di fermarsi, è ripartito colpendolo a un braccio. Fermato da altro personale della polizia locale, è stato portato in questura per l’identificazione e quindi denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’agente è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Galliera.