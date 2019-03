Non rispetta il divieto di avvicinamento e 58 enne italiana finisce agli arresti domiciliari.

Non rispetta il divieto di avvicinamento e 58 enne italiana finisce agli arresti domiciliari. La Polizia di Stato esegue l’ordinanza di applicazione della misura.

A suo carico gravava già la misura del divieto di avvicinamento nei confronti di quelle che erano le vittime prescelte per la sua condotta persecutoria: un uomo ed una donna ed il loro figlio, una famiglia. Misura mai rispettata dalla donna e ripetutamente violata con atteggiamenti molestatori e diffamatori, non curante del provvedimento emesso dal giudice, arrivando persino ad importunarli nell’orario di lavoro, all’interno della loro attività commerciale. A causa di tali comportamenti vessatori, l’autorità giudiziaria ha emesso una ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari in sostituzione della misura precedentemente adottata.

La stessa è stata eseguita dagli agenti del commissariato Romanina, diretto da Laura Petroni, che hanno notificato il provvedimento alla donna.