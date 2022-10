Noleggiare un’auto elettrica a lungo termine: quando conviene e perché

Prendere un’auto elettrica con la formula del noleggio a lungo termine può rivelarsi un’ottima idea, soprattutto al giorno d’oggi visto che questi mezzi sono ancora molto costosi. Non tutti se la sentono di intraprendere un investimento così importante ed il noleggio a lungo termine rappresenta un’alternativa alquanto interessante. Questa formula infatti offre degli innegabili vantaggi.

Noleggio auto elettriche a lungo termine: i vantaggi

Vediamo nel dettaglio quali sono i vantaggi del noleggio lungo termine auto elettriche, in modo da capire quando effettivamente conviene e per quali motivi.

# Nessuna spesa d’acquisto ingente

I veicoli elettrici sono sicuramente interessanti, ma purtroppo hanno ancora dei prezzi esagerati rispetto ai loro equivalenti a diesel o benzina. L’investimento da compiere per acquistare un’auto elettrica è veramente molto impegnativo ed è per questo che in molti vi rinunciano e ripiegano su modelli più tradizionali. Optando per il noleggio a lungo termine però non bisogna sostenere alcun costo iniziale: è sufficiente corrispondere il canone mensile, che non è particolarmente elevato.

# Nessun costo per la manutenzione

Un altro aspetto che preoccupa alcuni automobilisti è quello legato alla manutenzione, perché le auto elettriche rappresentano una novità e in diversi temono di dover sostenere costi elevati per i vari controlli o per la sostituzione della batteria in caso di guasti ecc. Optando per il servizio di noleggio a lungo termine anche questo non è un problema, in quanto tutte le spese relative alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono a carico della concessionaria.

# Nessun divieto di circolazione

Il noleggio a lungo termine di un’auto elettrica conviene in modo particolare a coloro che sono soliti spostarsi in città, anche perché con questi mezzi non inquinanti è possibile circolare ovunque, anche nelle zone a traffico limitato. Si tratta di un vantaggio non da poco.

# Libertà di cambiare auto dopo pochi anni

La formula del noleggio auto a lungo termine consente di guidare un veicolo per un periodo di tempo limitato a qualche anno, dopodiché si è liberi di restituirlo senza alcun obbligo di riscatto. Questo significa che è possibile provare questi mezzi di mobilità alternativa senza assumersi un grande impegno in termini economici come l’acquisto. Si tratta di un vantaggio importante, in quanto non sempre l’auto elettrica si rivela la soluzione più adatta alle proprie esigenze ma per capirlo occorre provarla per un determinato periodo.

Noleggio auto elettriche a lungo termine: quando non conviene

Come abbiamo appena visto, la formula del noleggio a lungo termine di auto elettriche può rivelarsi davvero molto conveniente. Esistono tuttavia dei casi in cui sarebbe meglio magari pensare al noleggio di un’auto ad alimentazione tradizionale. Parliamo ad esempio di coloro che sono soliti percorrere molti km e compiere dunque lunghi spostamenti. Purtroppo, il numero di colonnine di ricarica presenti sul territorio italiano è infatti ancora piuttosto ridotto (anche se sta aumentando di anno in anno). Non solo: alcuni modelli di auto elettriche impiegano molto tempo per ottenere una carica completa e questo li rende piuttosto scomodi per chi deve compiere lunghi tragitti. Si tratta in sostanza di una soluzione che deve essere valutata con attenzione.