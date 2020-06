“Lancio un appello al governo: viste le scelte di carattere elettorale che si stanno facendo si tengano i seggi in luoghi separati, come le palestre o in altri luoghi pubblici, che non siano le scuole, per evitare di interrompere il ciclo scolastico”.

Lo ha detto il presidente del Lazio Nicola Zingaretti, illustrando i risultati dell’indagine di sieroprevalenza svolta nella Regione Lazio.