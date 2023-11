NEWS DAL BRAND JADEA – Jadea e Maria Belen Rodriguez annunciano la consensuale fine della collaborazione

NEWS DAL BRAND JADEA

Dopo più di 10 anni, Jadea e Maria Belen Rodriguez annunciano la consensuale fine di quella che

è stata una collaborazione produttiva, attiva ed entusiasta.

Il team Jadea può senza dubbi affermare che, la sig.ra Maria Belen Rodriguez, in qualità di talent e

testimonial, ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo e al successo crescente del brand

Jadea.

Come è stato durante tutto il percorso professionale, soprattutto grazie al legame di affetto e

stima venutosi a creare reciprocamente, è ancora doveroso un profondo ringraziamento da parte

di tutta l’azienda che non può altro che augurare tutto il meglio per i prossimi obbiettivi futuri alla

sig.ra Maria Belen Rodriguez.

Jadea