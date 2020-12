Nevica su nodo autostradale Ponente Ligure

– Nevica sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone, sulla A7 Milano-Serravalle tra Serravalle Scriva e il bivio con la A12 e sulla diramazione Predosa-Bettole e sulla A7 Milano-Serravalle. Per agevolare le operazioni dei mezzi antineve, Polstrada ha disposto il divieto temporaneo alla circolazione sulla A26 Genova-Gravellona Toce, tra il bivio con al A10 Genova-Savona e la Diramazione Predosa-Bettole in entrambe le direzioni di marcia.

Sulla A7 Genova-Serravalle, tra la diramazione della A26 e Genova Bolzaneto verso Genova e tra Bivio A12 e Serravalle Scrivia in direzione di Milano, il divieto è previsto solo per i mezzi pesanti con peso a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. Nel savonese A6 chiusa ai Tir, da Savona a Ceva in direzione Torino e da Carmagnola a Savona, in direzione Savona.