Neve all’aeroporto di Palermo: voli dirottati e molti ritardi al Falcone-Borsellino

Passeggeri irritati per i disservizi. Convocato in Prefettura il comitato operativo per la viabilità.

La Sicilia in questi giorni è coperta dalla neve, che non ha risparmiato neanche Palermo e l’aeroporto Falcone-Borsellino. Numerosi i disagi nello scalo palermitano sia per i passeggeri in partenza che per gli arrivi. Alcuni voli sono stati cancellati, parecchi erano in ritardo e altri dirottati in altri scali.

Il volo FR 04341 delle 21.45 proveniente da Bologna è stato dirottato su Trapani; il volo FR 01440 delle 21.50 proveniente da Milano è stato dirottato su Trapani; il volo FR 04906 delle 19.30 proveniente da Roma è stato dirottato su Comiso; il volo FR 02311 delle 23.40 proveniente da Treviso è stato cancellato. Il volo Palermo-Malpensa delle 20.20 è stato rinviato alle 12.30 di oggi. Il volo Palermo-Napoli delle 17.35 di ieri è stato rinviato alle 11.30 di oggi.

I passeggeri hanno dovuto subire un vero e proprio calvario in queste giornate di rientro. Le lamentele nascono dal fatto che non erano stati ben informati dei cambi e dei ritardi. Intanto in Prefettura è stato convocato il Comitato Operativo per la Viabilità che “mira a fare un quadro di sintesi delle criticità relative al sistema viario della provincia, correlate alle condizioni meteo avverse, che, sono già state oggetto di attento monitoraggio, anche attraverso diretti contatti con gli Enti gestori delle reti viarie della provincia”.