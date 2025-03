Nettunese arrestato a Latina per danneggiamento, resistenza e lesioni

Un uomo di 28 anni residente a Nettuno è stato arrestato alla periferia di Latina a seguito di una serata di caos. L’uomo, in stato di ebbrezza, ha danneggiato diverse auto parcheggiate mentre si recava in un locale. Dopo aver parcheggiato, è entrato nel bar come se nulla fosse.

I carabinieri, allertati dai proprietari dei veicoli danneggiati, sono intervenuti. All’uscita dal locale, l’uomo, in evidente stato di alterazione, ha iniziato a insultare i militari che tentavano di identificarlo. Ha poi cercato di fuggire e, una volta raggiunto, ha aggredito fisicamente i carabinieri.

A causa della sua violenza, è stato necessario l’intervento di diverse pattuglie e del 118 per fermarlo. Dopo essere stato portato al pronto soccorso, i test tossicologici e alcolemici hanno confermato il suo stato di alterazione. L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di lesioni, violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Il 20 marzo, il giudice per le indagini preliminari del tribunale ha convalidato l’arresto e condannato l’uomo a otto mesi di reclusione.