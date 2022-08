Neteller vs Skrill: una panoramica sulle modalità di pagamento

Oltre a considerare le promozioni attive su una piattaforma di gioco c’è un altro aspetto fondamentale da analizzare. E no, non sono i giochi inseriti nel catalogo! O meglio, non possono essere solo quelli: parliamo invece dei metodi di pagamento che sono accettati da un casinò online. Decidere quale modalità faccia al caso proprio è un passaggio necessario considerando la grande importanza che ha per il deposito, ma anche per i prelievi delle vincite.

E in questo caso vogliamo proprio mettere a confronto due metodi recenti, veloci e molto amati dal pubblico appassionato di gambling: da un lato abbiamo Neteller e dall’altro Skrill. Negli ultimi anni questi e-wallet hanno conquistato grande spazio sulle piattaforme perché sono semplici da gestire, veloci e sicuri. Non a caso sono davvero tanti i casino online di Casino Deps con licenza italiana che accettano pagamento con Neteller e Skrill, e il numero sembra essere destinato a crescere nei prossimi anni.

La fase di registrazione

Per poter utilizzare Neteller o Skrill bisogna prima di tutto creare un account e quindi registrarsi sul loro sito ufficiale. Ma non c’è da preoccuparsi: il processo è veloce e simile in tutti e due i casi, poiché basta un’email e una password. Saranno richieste le informazioni personali del giocatore e in pochi minuti si potrà passare al riconoscimento attraverso un documento d’identità valido. Sono entrambi molto intuitivi e veloci: un primo fattore decisamente positivo. Ma non è tutto:

Forniscono un servizio rapido con ricarica immediata sui casinò online;

I tempi di elaborazione in uscita non avvengono in tempo reale, ma sono molto veloci rispetto ad altri metodi tradizionali;

I costi aggiuntivi sono pressoché nulli e si presentano generalmente solo se l’account non viene usato.

Deposito e prelievo con Neteller

Usando Neteller è possibile ricaricare il conto andando a scegliere tra:

Il bonifico bancario, con eventuali costi aggiuntivi che dipendono dalla banca e non dall’e-wallet;

La carta di credito: un modo istantaneo ma che prevede una commissione sull’importo.

PostePay o carte di debito: opzione sicura ma anche qui è prevista una commissione che dipende sempre dalla banca.

Per i prelievi è invece possibile scegliere tra bonifico e carta di credito, anche quelle che sono concesse dallo stesso Neteller. Considera però che l’attesa è di qualche giorno, per permettere al casinò di poter fare tutti i check del caso.

Skrill: come depositare o prelevare

Per poter usare invece Skrill è possibile affidarsi a depositi attraverso:

Bonifico Bancario: basterà fornire le coordinate e viene aggiunta una piccola commissione sull’operazione;

Carta di Credito: anche in questo caso è sufficiente sfruttare la propria carta, che è un ottimo mezzo per contare su una ricarica veloce e sicura.

Per incassare le vincite è possibile usare il bonifico, mezzo classico ma sempre molto apprezzato dagli esperti, oppure optare per le carte, con un limite previsto sull’operazione e un costo aggiuntivo per richiesta.

A livello di sicurezza chi primeggia?

Abbiamo notato che è ottimo il lavoro svolto dal servizio di assistenza di entrambe gli e-wallet, pronti a offrire assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Si sono adeguati alle necessità del settore, offrendo sistemi crittografati per tutelare i dati finanziari degli utenti iscritti e rendere ogni operazione sicura e tutelata da potenziali truffatori.

Inoltre tutte e 2 sono disponibili in vari Paesi e prevedono oltre 40 valute per aprirsi sempre di più sul mercato internazionale.

Conclusione