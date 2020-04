Nessun decesso in Ciociaria, 7 nuovi casi da Covid-19

Proprio come nella giornata di ieri, anche in quella di oggi sono stati registrati 7 nuovi casi di Covid-19 in Ciociaria.

Al momento, i dati ufficiali ci dicono che il totale dei positivi in Ciociaria sale a 508, compresi morti e guariti. I decessi, invece, restano 40.

Come da prassi, stata avviata l’indagine epidemiologica per individuare e isolare le persone che sono venute a contatto con i contagiati, sia in modo diretto che in modo indiretto.

Tra le ultime vittime, la donna proveniente dalla casa di riposo Hermitage di Fiuggi, la quale era ricoverata all’ospedale Spaziani di Frosinone. Per quanto riguarda sabato, i decessi sono stati 4, tra cui due ricoverati allo Spaziani: l’abate di Casamari Padre Eugenio Romagnuolo, 74 anni e un’anziana proveniente da Fumone. Inoltre, un’altra donna anziana di Fiuggi, deceduta presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma.