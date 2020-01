Nella regione della Valle D’Aosta sono stati stanziati più di 6 milioni per acquistare casa.

Ai quali vanno aggiunti i 65 milioni già stanziati.

La Giunta regionale della Valle D’Aosta ha disposto lo stanziamento di 6 milioni e 137.679 euro quali risorse a disposizione da destinare al finanziamento delle domande di mutuo presentate ai sensi del Titolo IV (Fondi di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia) della legge regionale 3/2013. Lo ha comunicato l’assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Edilizia residenziale pubblica precisando che “le risorse, che vanno ad aggiungersi alla somma già stanziata da quattro precedenti deliberazioni a partire dal novembre 2018 per complessivi 65 milioni 196.274 euro, consentiranno di finanziare 47 domande di mutuo agevolato a favore della ‘Prima Casa’ e due domande di mutuo agevolato per l’anticipo delle detrazioni fiscali statali per interventi di recupero edilizio privato”.