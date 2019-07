Nega sigarette al figlio, padre ferito

Il rifiuto di andare a comprargli le sigarette gli ha fatto perdere la ragione e così un uomo di 55 anni, seguito in un centro di igiene mentale, ha ferito con un coltello il padre di 78 anni. L’episodio è avvenuto questa mattina nella loro abitazione, in Valbisagno. Il padre è stato colpito di striscio con una coltellata a una gamba. Il figlio ha anche minacciato di morte una vicina di casa che, udite le grida, era intervenuta per cercare di riportare alla calma il cinquantacinquenne. L’anziano padre, soccorso da alcuni abitanti della palazzina, è stato trasportato all’ospedale Galliera per medicare una ferita lacero contusa: guarirà in 15 giorni. Il 55/enne è stato arrestato con le accuse di lesioni aggravate e minacce e portato in carcere.