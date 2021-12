Nato il secondo figlio di Johnson e Carrie, una bambina

– Il primo ministro britannico Boris Johnson e sua moglie Carrie hanno annunciato la nascita, in un ospedale di Londra, del loro secondo figlio, una bambina.

“Sia madre che figlia stanno molto bene.

La coppia desidera ringraziare il brillante team di maternità dell’Nhs (servizio sanitario pubblico, ndr) per tutte le loro cure e il sostegno”, si legge in un comunicato.

Dall’unione tra il premier britannico e l’attuale consorte era già nato Wilfred nell’aprile 2020. Johnson, noto per la vita personale tumultuosa, segnata da tre matrimoni e da un numero imprecisato di relazioni, con la nuova arrivata in famiglia ha in tutto sette figli. Il leader Tory ne ha avuti 4 dalla seconda moglie, Marina Wheeler, avvocato, con cui ha sperimentato l’unione finora più lunga, circa 25 anni. Un altro figlio – nato nel 2009 da un’avventura extraconiugale con l’esperta di arte Helen Macintyre e di cui egli aveva inizialmente negato la paternità – è stato poi riconosciuto legalmente nel 2013. Solo lo scorso settembre Johnson ha ammesso in un’intervista concessa alla tv americana Nbc di avere i 6 figli che tutte le biografie gli accreditavano per certo, ai quali si è aggiunta la piccola nata oggi.