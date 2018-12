Natale a Matera, una guida a tutti gli eventi

Il Comune di Matera ha reso disponibile online una guida a tutti gli eventi natalizi nella città, consultabile gratuitamente sul sito del Comune.

È stata pubblicata sul portale internet del Comune di Matera una guida che riassume tutto sul Natale in città. La guida non contiene solo date ed eventi, ma anche i parcheggi, numeri utili e tutte le informazioni necessarie, ed è scaricabile qui. Lo strumento è agile e di facile consultazione, a disposizione di tutti i visitatori e i materani che avranno un’immagine completa degli eventi in preparazione del Capodanno e soprattutto della cerimonia di inaugurazione dell’anno di Matera Capitale. Inoltre, la guida sarà aggiornata costantemente e arricchita per diventare un vero e proprio vademecum. C’è anche una sezione che contiene numeri utili di farmacie, soccorso sanitario, guardia medica, uffici postali, infopoint aeroporto, taxi, Ncc e molto altro.

“È un modo nuovo per comunicare con la città e con i suoi ospiti”, spiega l’assessore al Turismo, Mariangela Liantonio. “Si tratta di un documento aperto che ci permette di presentare il calendario di eventi e di attività per il periodo natalizio che quest’anno sarà particolarmente lungo per la città, visto che si protrarrà fino al 19 gennaio per l’inaugurazione di Matera 2019. Contiamo di aggiornare continuamente il file e di alimentarlo con nuove informazioni. In occasione del Capodanno, in particolare, inseriremo nuove sezioni dedicate alle navette da e per i parcheggi esterni al centro storco, e possibilmente anche i numeri di telefono delle officine meccaniche che osserveranno turni di apertura”.