Nascondono in casa 1,2 kg coca, arrestati

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sampierdarena hanno arrestato due cittadini marocchini di 46 e 36 anni perché trovati in possesso di in un ingente quantitativo di droghe diverse. I due al momento del controllo si trovavano nella zona industriale di Bolzaneto, vicino a un casolare abbandonato. I militari prima li hanno identificati e perquisiti poi hanno perquisito anche il loro domicilio dove è stato trovato 1 kg e 200 grammi di cocaina per un valore pari a 150 mila euro, 100 grammi di hashish e 1.600 euro in contanti. I due uomini sono stati arrestati e condotti in carcere a Marassi.