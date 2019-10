Nascondeva le dosi sotto l’erba, denunciato spacciatore nel varesotto

Il cittadino era noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti penali, e ha destato i sospetti delle autorità che lo hanno visto armeggiare dietro un cespuglio.

Nuova operazione antidroga del Commissariato di Gallarate, questa volta grazie alla segnalazione di un collega che, mentre passeggiava in una zona sterrata al confine con Cassano Magnago, aveva notato un cittadino albanese già noto per i suoi precedenti penali e di polizia, armeggiare tra gli arbusti. Il servizio di appostamento ed osservazione improntato dagli Agenti, nel boschetto adiacente la zona segnalata, ha infatti immediatamente dato i suoi frutti.

Poco dopo essersi posizionati in sede ecco giungere in loco una Opel Corsa di colore blu, risultata di proprietà del soggetto attenzionato e condotta dal medesimo, che – giunto all’altezza del tratto di strada osservato – è sceso dall’auto, lasciata accesa ma con i fari spenti, e si è avvicinato al ciglio della strada sterrata per sollevare un mucchietto di erba tagliata ed armeggiare con una scatoletta che in quel luogo era nascosta, occultandola nuovamente dopo aver prelevato qualcosa e risalendo in auto per dirigersi lentamente verso Gallarate.

I sospetti del collega erano fondati: la scatoletta ben occultata conteneva ben 12 dosi di cocaina confezionate singolarmente, e nelle immediate vicinanze è stato inoltre rinvenuto un bilancino di precisione a lettura digitale. Elementi sufficienti per addebitare al soggetto la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato per il quale il cittadino albanese è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.