Nardella: “Il Pd riprenda iniziativa politica”

In un’intervista uscita su Repubblica il sindaco di Firenze Dario Nardella chiede al Pd di ritrovare l’iniziativa politica.

Dario Nardella, il sindaco di Firenze, vorrebbe un Pd diverso. Un Pd con iniziativa. Lo ha dichiarato a Repubblica.

“Il Pd riprenda un’iniziativa politica forte parlando all’area più riformista del Paese e sfidando pure Renzi sui temi. Il tema non è cosa fa Renzi ma cosa facciamo noi”. Inoltre “resto nel Pd e faccio qua le mie battaglie. Italia Viva sbaglia ad attaccare il Pd, come ha fatto sulle tasse e anche la ministra dell’agricoltura Bellanova sul tema ci è andata abbastanza pesante, ndr). Ma nel Pd sbaglia, chi demonizza Renzi”.

Per quanto riguarda proposte politiche concrete: “facciamo lo ius culturae, lanciamo proposte forti su ambiente e periferie. Attrezziamoci per vincere Emilia Romagna e Toscana”.

Parlando invece di alleanze con il Movimento 5 Stelle: “un’alleanza politica con loro deve passare da un congresso programmatico. Altrimenti, rischiamo il matrimonio coi grillini più per paura di fallire le scadenze elettorali che per strategia politica”. Non sono per chiudere al dialogo. Il Pd sia perno di una coalizione che ragiona sia con Italia Viva che con M5s”.