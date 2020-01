Nardella: “Bonus per sostituire gratis 10 mila caldaie”

10 mila caldaie sostituite gratuitamente, questa è la nuova iniziativa green del sindaco di Firenze Dario Nardella.

Dopo le strisce blu gratis per i residenti, il sindaco di Firenze Dario Nardella annuncia una nuova misura green.

A Firenze ci sono 10mila caldaie che hanno più di 15 anni che devono essere sostituite. Il sindaco ha proposto di cambiarle gratuitamente.

“Saremo la prima città in Italia dove sarà possibile cambiare una caldaia gratis. L’inquinamento domestico è sei volte più inquinante di quello del traffico”. Il sindaco vorrebbe fare degli accordi con le banche, in modo che ogni famiglia riceva “tutto il rimborso della spesa, senza pagare interessi”.

Prima di iniziare, tuttavia, sarà necessario aspettare la nuova legge di bilancio “per capire a quanto ammonta il contributo dello Stato. Fino all’anno scorso ammontava al 65%, se venisse confermato come spero questo contributo da parte dello Stato il Comune può farsi carico insieme ad altri soggetti cofinanziatori del restante 35%”.



Paolo Pagliarani, presidente Cna Installazione Impianti Firenze: “L’idea di incentivare la sostituzione del parco caldaie più ‘anziano’ e quindi più inquinante della città non può che trovarci d’accordo. Resta da capire, però, come il Comune di Firenze intenderà realizzarlo.

Per anni portiamo avanti la battaglia per contrastare le operazioni messe in atto dalle società di distribuzione dell’energia nel settore impiantistico, che propongono alla clientela un servizio chiavi in mano comprensivo della realizzazione dell’impianto perché per farlo si avvalgono di imprese regolarmente iscritte in CCIAA e abilitate, ma che di fatto operano come una vera e propria rete fiduciaria, con un grado di autonomia fortemente ridotta e a tariffe sensibilmente inferiori a quelli normalmente praticate sul mercato imposte dal fornitore di energia.”