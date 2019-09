Napoli sorprendente, a tappeto i campioni d’Europa

Notte da sogno per la squadra di Ancelotti che riesce ad imporsi ai giganti del Liverpool- con una grande prova di coraggio e sacrificio il Napoli riesce a mantenere l’equilibrio per 80 minuti poi affonda il Liverpool, prima con Mertens, poi Llorente sfrutta una disattenzione dei Reds e mette il sigillo alla partita. Una vittoria che può significare tantissimo per la crescita del Napoli, aprendo grandi scenari – dal punto di vista della condizione, ritmo e intensità, qualità tecniche e soprattutto fisiche, un armonia che rende questo Napoli un pericolo per ogni big europea.

“Giusto però godersi l’attimo di un Napoli maturo, di spessore internazionale, lucido per strategia e applicazione“. Queste le parole di Klopp al termine della partita stanno a significare il buon lavoro del Napoli.

“Nel momento più difficile, sullo 0-0, abbiamo saputo difenderci, poi abbiamo sfruttato al meglio le due occasioni. Llorente ci ha dato una variante, qualche volta lanciare la palla lunga non è una bestemmia“. Ancelotti, invece, si esprime cose ai microfoni aggiungendo che il Liverpool può anche perdere qui poi però porta a casa la Champions.