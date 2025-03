Napoli, incidente in via Epomeo: motociclista di 56 anni perde la vita

Un uomo di 56 anni, P.D., è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 10:00, in via Epomeo, nel quartiere Soccavo di Napoli. Il motociclista, trasportato d’urgenza all’Ospedale San Paolo in gravi condizioni, non è sopravvissuto alle ferite riportate.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava percorrendo via Epomeo in sella a una moto Honda, in compagnia di un’altra persona, quando, all’incrocio con via Paolo della Valle, si è scontrata con un’auto proveniente da Via Garzilli. A seguito dell’impatto, entrambi gli occupanti della moto sono caduti a terra, riportando gravi ferite. Sono stati soccorsi e trasportati rispettivamente al Cardarelli e al San Paolo, dove P.D. è deceduto poco dopo.

La Polizia Locale, tramite la sezione Infortunistica Stradale, è intervenuta sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il conducente dell’auto è stato sottoposto ad accertamenti tossicologici. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati e la salma del 56enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esame autoptico presso l’Istituto di medicina legale. Le indagini sono tuttora in corso.

Questo è il quarto incidente mortale registrato a Napoli dall’inizio del 2025.