Domanda per Ancelotti – Dall’eliminazione di Anfield al Genk: eppure ho la percezione che lei stia comunque per chiudere l’esperienza napoletana. Com’è possibile che si sia arrivati a questo?

Non deve avere questa idea. Stia sereno. E’ giusto essere in discussione perché la squadra non ha reso secondo le aspettative. Non c’è niente di nuovo. Ma da qui a dire che ho già lasciato…una prestazione convincente sarà importante per riportarci in carreggiata. Io la persona adatta per questo Napoli? Non sarei qui, se non lo credessi.