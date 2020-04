La Fiorentina punta Nainggolan dell’Inter per la prossima stagione: prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni

La Fiorentina sogna in grande per la prossima stagione. Il nome di Radja Nainggolan si fa sempre più insistente negli ambienti viola, considerato lontano dalla permanenza a Cagliari e dal progetto tecnico dell’Inter. Come riportato dall’edizione odierna de La Nazione, il club toscano sarebbe disposto a un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro.