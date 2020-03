museichiusimuseiaperti a Firenze

Il prospetto si compone di una serie di eventi che puntano a spargere attraverso il web, le dirette streaming, la condivisione sui social media tutte quelle attività che, in una condizione di normalità, arricchirebbero l’esperienza dei turisti dei musei.

Come i sanitari salvano vite negli ospedali e le forze dell’ordine assicurano l’ordine pubblico, ugualmente MUS.E si sente invitata, fintantoché le è consentito, a prolungare il suo impegno con tutte le dovute cautele. Per questo ha deciso, grazie all’appoggio delle tecniche digitali, di condurre i musei, la preparazione e le magnificenze della città di Firenze nelle abitazioni delle persone per seguitare a condividere con loro il senso più esteso che l’Arte e la Storia possono offrire a noi uomini del contemporaneo.

Ogni giorno riporterà online su Facebook, Instagram e YouTube i piccoli e grandi segreti dei Musei Civici Fiorentini e degli altri spazi in cui l’Associazione esercita: aspira a farlo grazie alla divulgazione sia di contenuti divulgativi per gli adulti che di trattenimento per i più piccoli.

In questa idea di presentazione, pertanto, c’è un almanacco ebdomadario con uscite quotidiane, comprendenti focus tematici offerti ai vari luoghi della cultura che partecipano all’Associazione: Palazzo Vecchio e Museo Novecento, MAD Murate Art District e Palazzo Medici Riccardi, Museo Bardini e Santa Maria Novella.

Con l’obiettivo di fidelizzare gli utenti dei social network e di custodire ininterrottamente uno stile affabile originale e avvincente l’associazione ha supposto la concretizzazione di una serie di rendez-vous virtuali periodici sia sui suoi canali che su quelli del Museo Novecento.

Le idee:

Colloqui con i personaggi storici: dirette streaming interattive con i personaggi in costume che quotidianamente rendono uniche le visite guidate e i nostri living history.

Pinacoteche fatte in casa: botteghe e piccoli workshop video con cui suggerire ai genitori dei giochi e dei lavoretti manuali da fare nella tranquillità della propria casa.

Con la rubrica #Dentroimusei si vuole esporre attraverso rapidi clip video piccole conoscenze storiche e curiosità sugli ambienti più suggestivi e caratteristici dei Musei Civici.

Musei Civici Fiorentini Q&A: grazie agli apparecchi interagenti messi a disposizione dalla piattaforma Instagram gli utenti potranno assoggettare interrogativi di qualsivoglia tipo inerenti a curiosità, nozioni culturali e indicazioni logistiche.

#MyAllanKaprow: visite accompagnate a porte chiuse alla temporanea ospitata nel Museo Novecento attraverso il punto di vista del curatore Sergio Risaliti.

#Pilloledistoriadell’arte: tramite un quiz diffuso su IG stories, il pubblico sarà interpellato a identificare da dettagli le opere presenti all’interno della collezione permanente del museo. Una volta scoperta la risposta veritiera, con uno swipe-up si potrà rimontare senza intermediari a un contenuto video del curatore Sergio Risaliti che espone l’opera.

#Collezionepermanente del Museo Novecento: visite a porte chiuse attraverso il punto di vista del curatore Sergio Risaliti sulle sezioni tematiche che raccontano la collezione permanente del Museo.