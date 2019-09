“Musei in rete”, tre percorsi ciclopedonali collegano i musei di Pordenone

Disponibile da oggi la guida e la mappa di “Musei in rete”, per visitare i poli museali del capoluogo friulano a piedi o in bicicletta.

Da oggi è disponibile per i cittadini e i visitatori di Pordenone “Musei in rete”, una guida accompagnata da una mappa con tre percorsi ciclopedonali, che connettono le strutture museali ed espositive e i punti di interesse storico artistico presenti in città. Percorsi alla portata di tutti, che possono contare sullo sviluppo, anche recente, delle piste ciclabili. Pordenone città di cultura, ricca di verde e acqua, centro a misura di persona. Parte da questi assunti il progetto di marketing territoriale “Musei in rete”, voluto dall’amministrazione comunale per valorizzare il proprio patrimonio culturale, sviluppare l’attrattività turistica, il tutto privilegiando la mobilità sostenibile.

La guida e la mappa, realizzate in italiano e in inglese, sono disponibili in versione cartacea nei musei civici, all’Infopoint di Promoturismo FVG in piazza Cavour e nei vari siti toccati dai percorsi. La guida inoltre può essere consultata nel sito web del Comune di Pordenone all’indirizzo comune.pordenone.it/musei-in-rete.

I percorsi

Il primo percorso, lungo 1 chilometro e duecento metri, va Alla scoperta del centro.

Il secondo, lungo 4 chilometri e 600 metri, perfetto per la bicicletta, svela Le meraviglie dei parchi, spingendosi fino a Torre.

Il terzo, lungo un chilometro e mezzo, si concentra sulle Vie dell’arte e stimola la visita a musei e chiese del centro.

La guida illustra i percorsi storici, artistici, naturalistici. La mappa valorizza uno straordinario e unico sistema di collegamenti naturali, di tragitti pedonali e ciclabili. A corredo di tutto sono inoltre disponibili una maglietta e una spilla con il logo del progetto, che è riportato anche sulla segnaletica dedicata.