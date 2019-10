Murales da studenti in caserma Bolzaneto

Un murales per ricordare i personaggi che hanno fatto la storia di Genova all’interno della caserma del reparto mobile di Bolzaneto. A realizzare il lavoro sono stati gli studenti del liceo artistico Klee Barabino, nell’ambito di un progetto scuola-lavoro che per la prima volta vede coinvolta la polizia di Stato.

Gli alunni hanno lavorato sul tema della Memoria e hanno disegnato i Martiri di Cremeno, caduti in uno dei primi episodi di Resistenza militare italiana nelle ore seguenti l’Armistizio; Giovanni Palatucci, ultimo questore di Fiume morto a Dachau che a Genova aveva prestato servizio; Guido Rossa, sindacalista ucciso nel capoluogo ligure dalle Brigate Rosse e Sandro Pertini, presidente della Repubblica e partigiano, originario di Stella, in provincia di Savona.

Il murales si trova nel giardino della biblioteca ‘Palatucci’, unica biblioteca pubblica gestita dalla polizia e inserita nella polo bibliotecario di Genova Metropolitana. Nella struttura si trovano quasi sette mila volumi catalogati.