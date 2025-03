Mugello, al via la riapertura di strade e ferrovie dopo il maltempo: Giani sollecita lo stato di emergenza nazionale

Dopo i danni causati dal maltempo del 14 marzo, si lavora per ripristinare la viabilità nel Mugello. Presto riapriranno, con limitazioni, la SS 65 Bolognese e la SR 302, mentre per le ferrovie si prevede la riattivazione graduale delle tratte Firenze-Borgo San Lorenzo entro aprile. Resta complessa la situazione sulla linea Borgo San Lorenzo-Marradi, a causa dei danni ingenti.

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha richiesto con urgenza la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ritenendola fondamentale per ottenere risorse aggiuntive per la riparazione dei danni, la sicurezza del territorio e il rilancio economico della zona.

L’assessora regionale all’ambiente, Monia Monni, ha sottolineato la gravità dei danni infrastrutturali e la necessità di un decreto legge ad hoc, come avvenuto per l’Emilia Romagna, per superare i limiti del Fondo nazionale di Protezione civile. Preoccupante anche la situazione di Palazzuolo sul Senio, dove una frana ha interessato una vecchia discarica.

L’assessore alle infrastrutture, Stefano Baccelli, ha evidenziato le criticità legate all’isolamento dell’Alto Mugello e la necessità di interventi strutturali per garantire la mobilità e la sicurezza del territorio, integrando viabilità, trasporto ferroviario e difesa idrogeologica.