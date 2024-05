MOVEMENT ENTERTAINMENT PRESENTA IL ROSETO DI PARCO DORA UN IMPORTANTE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IN DONO ALLA COMUNITÀ DI TORINO

Torino, 21 maggio 2024 – È stato presentato oggi l’intervento di riqualificazione del Roseto di Parco Dora a Torino, portato avanti da Movement Entertainment. Per dare un contributo concreto e tangibile alla comunità che ogni anno ospita Kappa FuturFestival – uno dei festival di musica elettronica più grandi al mondo da sempre attento alla cura dell’ambiente e alla sostenibilità – la società ha avviato con la Città di Torino un progetto di sponsorizzazione del verde pubblico, della durata di tre anni, che ha riqualificato il Roseto: un’area di circa 11.500 mq all’interno del lotto Vitali di Parco Dora. Punti cardine dei lavori svolti, la risistemazione delle aiuole tramite l’eliminazione dei cordoli in calcestruzzo per rendere l’area più accessibile, e la sostituzione delle caditoie per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche.

L’intervento si inserisce nel quadro più ampio delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzate ogni anno da Movement Entertainment al fine di ripristinare le condizioni ottimali del parco al termine del festival e di migliorare la fruibilità dello stesso.

Tra queste, l’installazione di due defibrillatori automatici da esterno – presidio medico per una maggior sicurezza dei tanti torinesi che fanno sport ogni giorno nell’area – e di due WC chimici, la manutenzione delle panchine in legno e doghe del ponte ciclopedonale e non solo: prima e dopo ogni edizione del Festival vengono effettuati lavori di cura del verde, come lo sfalcio del manto erboso, la semina e la concimazione, la potatura delle siepi, il riempimento delle buche, la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati.

Maurizio Vitale, fondatore e amministratore di Movement Entertainment: “Oggi sono commosso perché inauguriamo la dorsale che noi chiamiamo roseto, circondata da rose, e parte strutturale del Parco Dora, il “Central Park” torinese. Voglio ringraziare la nostra amministrazione cittadina per il coraggio e per la collaborazione che condividono con Movement Entertainment per questo lavoro che ha riportato al progetto originario un’area di 11.500 m2 con 5.000 m2 di isole verdi, che sarà anche oggetto del nostro Voyager Stage durante il Kappa FuturFestival.”

Francesco Tresso, assessore al Verde pubblico e alla Cura della città (Comune di Torino): “L’intervento presentato oggi ha un’importanza molto significativa per la città di Torino perché recupera un’area che ha avuto una sua storia, una sua tradizione industriale, e oggi rinnova la sua fruizione in una maniera diversa, rendendosi disponibile per tutti i cittadini e avendo un’enorme possibilità di utilizzo per diversi eventi, come il Kappa FuturFestival. Questa operazione ha saputo convertire, mantenendo una traccia del passato – e questo è fondamentale -, un sito che oggi diventa invidiabile a livello mondiale”.

Alberto Re, presidente della Circoscrizione 4 (Comune di Torino): “Il lavoro di Movement Entertainment in questa porzione di Parco Dora è assolutamente interessante e condiviso. È un parco molto frequentato – soprattutto nel fine settimana – da chi fa attività sportive o ricreative, ci sono tante feste, tante occasioni di ritrovo. L’operazione guarda ad aspetti che sono da intendersi a favore di tutti, e per tutto l’anno”.

Parco Dora si prepara così ad accogliere le decine di migliaia di persone che il 5, 6 e 7 luglio 2024 popoleranno l’undicesima edizione del Kappa FuturFestival: tre giorni di musica elettronica per quello che si preannuncia essere, ancora una volta, l’evento più internazionale dell’estate italiana.