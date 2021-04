Mourinho esonerato dal tottenham dopo la sconfitta contro il Manchester city

Il presidente, Daniel Levy, ha dichiarato: “Jose e il suo staff sono stati con noi in alcuni dei nostri momenti più difficili come club. Jose è un vero professionista che ha mostrato enorme resilienza durante la pandemia. A livello personale mi è piaciuto lavorare con lui e mi dispiace che le cose non abbiano funzionato come entrambi avevamo previsto. Sarà sempre il benvenuto qui e vorremmo ringraziare lui e il suo staff per il loro contributo”.