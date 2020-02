Moto GP: la nuova Honda dei fratelli Marquez è stata svelata

Il gran giorno della Honda è finalmente arrivato. Alla vigilia della prima sessione di test pre-stagionali sul circuito di Sepang, la Casa giapponese ha svelato a Giacarta – in Indonesia – la nuova RC213V con cui Marc Marquez tenterà di difendere lo scettro conquistato nel 2019. La grande novità sta però al fianco del campione del mondo in carica: con la partenza di Jorge Lorenzo – nuovo tester Yamaha – è approdato in HRC il fratello minore Alex Marquez, vincitore del Mondiale di Moto2. È la prima volta che due fratelli lotteranno spalla a spalla nello stesso team (per di più ufficiale) nella classe regina del Motomondiale. “Questo è per noi un momento importante e speriamo che sia l’inizio di una stagione di successo – ha dichiarato il direttore generale della HRC, Tetsuhiro Kuwata – Nel 2019 Marc ha vinto il suo sesto titolo e siamo convinti che sarà nuovamente in lizza quest’anno. Dal suo esordio non abbiamo avuto un rookie nel team e per questo diamo il nostro benvenuto ad Alex, campione del mondo sia Moto3 che in Moto2″. “È importante essere qui in Indonesia, dove abbiamo tanti sostenitori – ha aggiunto Marc Marquez – Non vediamo l’ora di iniziare la stagione, le motivazioni sono molto alte e vogliamo lottare nuovamente per il Mondiale. Stiamo lavorando molto duramente perché sappiamo che l’asticella sarà ancora più alta quest’anno”. “È fantastico arrivare dalla Moto2 e debuttare subito con una squadra ufficiale e così prestigiosa – infine le prime parole di Alex Marquez – Come ho già detto in passato, il mio primo obiettivo è quello di conseguire il titolo di Rookie of The Year. Dovrò lavorare tanto e migliorare giorno dopo giorno, in un percorso di continua crescita. Devo arrivare pronto alla prima gara in Qatar e continuare a fare passi in avanti nel corso della stagione”.