Mosaico di Fiat 500 per festa raduno

Questa mattina centinaia vetture partecipanti all’annuale Meeting Internazionale del Fiat 500 Club Italia si sono ritrovate all’Ippodromo dei Fiori di Villanova d’Albenga. Momento clou della mattinata è stata la realizzazione di un enorme mosaico di ‘Cinquini’ per comporre la cifra ’35°’ in onore del trentacinquesimo anniversario del sodalizio. L’indicatore ordinale è stato realizzato con le quattro vetture provenienti dall’Irlanda, nazione d’onore 2019.

La manifestazione, inaugurata venerdì 5 luglio, ha fatto registrare 920 iscritti di 11 nazionalità diverse che nell’arco del weekend sono stati coinvolti in escursioni, spettacoli, mostre, conferenze.