Morto Osvaldo Naudin, il ‘sindaco’ dei Papi

E’ morto ieri sera all’ospedale di Aosta, dove era ricoverato da alcuni giorni, Osvaldo Naudin, sindaco di Introd tra il 1980 e il 2010 e considerato il ‘sindaco dei Papi’. Cordoglio è espresso dall’Assemblea del Consiglio permanente degli enti locali. “Ci lascia uno dei nostri decani, una figura di grande spessore umano e professionale. La sua è davvero una perdita per tutta la Valle d’Aosta, non solo per il suo Comune. Osvaldo Naudin sarà sempre per noi il Sindaco dei Papi: sotto la sua guida la comunità di Introd e il villaggio di Les Combes vennero scelti per i soggiorni estivi da Papa Giovanni Paolo II, un appuntamento che ci ha onorato per tanti anni e che è stato rinnovato, durante il suo pontificato, anche da Papa Benedetto XVI” afferma Franco Manes, presidente del Cpel